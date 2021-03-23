Алькантара: «Ливерпуль» хочет сыграть в финале Лиги чемпионов»

Испанский хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» сыграет против серьезного соперника, относимся к «Реалу» с большим уважением. Это 1/4 финала турнира, мы же хотим сыграть во всех матчах Лиги чемпионов. Настраиваемся на выход в финал», - передает слова Алькантары издание AS.

Поединки между «Ливерпулем» и «Реалом» состоятся шестого и 14-го марта. Победитель этого противостояния поборется за путевку в финал Лиги чемпионов с сильнейшим в паре «Порту» - «Челси».