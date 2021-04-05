Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Зидану снова задали вопрос о Салахе

05 Апреля 2021, 17:05,

Во вторник «Реалу» предстоит провести домашний матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан пообщался с журналистами и получил вопрос о том, хотел бы он тренировать Мохамеда Салаха.

«Салах не мой игрок. В настоящий момент я являюсь тренером «Реала» и наслаждаюсь каждым моментом работы здесь», - приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, что слухи давно связывают Мохамеда Салаха с возможным переходом в «Реал». В декабрьском интервью для испанского издания AS египетский футболит отказался исключить свой переезд в один из испанских грандов.   

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Зинедин Зидан, Мохамед Салах
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола