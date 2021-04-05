​Зидану снова задали вопрос о Салахе

Во вторник «Реалу» предстоит провести домашний матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан пообщался с журналистами и получил вопрос о том, хотел бы он тренировать Мохамеда Салаха.

«Салах не мой игрок. В настоящий момент я являюсь тренером «Реала» и наслаждаюсь каждым моментом работы здесь», - приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, что слухи давно связывают Мохамеда Салаха с возможным переходом в «Реал». В декабрьском интервью для испанского издания AS египетский футболит отказался исключить свой переезд в один из испанских грандов.