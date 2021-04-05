​Зидану снова задали вопрос о Салахе

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05 Апреля 2021, 17:05,
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Во вторник «Реалу» предстоит провести домашний матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан пообщался с журналистами и получил вопрос о том, хотел бы он тренировать Мохамеда Салаха.
«Салах не мой игрок. В настоящий момент я являюсь тренером «Реала» и наслаждаюсь каждым моментом работы здесь», - приводит слова Зидана Goal.com.
Напомним, что слухи давно связывают Мохамеда Салаха с возможным переходом в «Реал». В декабрьском интервью для испанского издания AS египетский футболит отказался исключить свой переезд в один из испанских грандов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Зинедин Зидан, Мохамед Салах