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​Назначен арбитр на матч «Реал» - «Ливерпуль»

04 Апреля 2021, 12:23,

На официальном сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на вторничные матчи Лиги чемпионов. Игру между «Реалом» и «Ливерпулем» на стадионе «Альфредо ди Стефано» обслужит бригада арбитров из Германии. Главным в поле будет Феликс Брых. За ВАР будет отвечать Марко Фритц.

Что касается матча между «Манчестер Сити» и «Порту», который тоже пройдёт шестого апреля, то на нём главным рефери будет Овидиу Хацеган из Румынии. При этом за работу системы ВАР будут отвечать итальянцы, главным из которых будет Паоло Валери.

Оба вторничных матча Лиги чемпионов начнутся в десять часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Феликс Брых, Овидиу Хацеган
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