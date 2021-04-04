​Назначен арбитр на матч «Реал» - «Ливерпуль»

На официальном сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на вторничные матчи Лиги чемпионов. Игру между «Реалом» и «Ливерпулем» на стадионе «Альфредо ди Стефано» обслужит бригада арбитров из Германии. Главным в поле будет Феликс Брых. За ВАР будет отвечать Марко Фритц.

Что касается матча между «Манчестер Сити» и «Порту», который тоже пройдёт шестого апреля, то на нём главным рефери будет Овидиу Хацеган из Румынии. При этом за работу системы ВАР будут отвечать итальянцы, главным из которых будет Паоло Валери.

Оба вторничных матча Лиги чемпионов начнутся в десять часов вечера по московскому времени.