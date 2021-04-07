Винисиус побил рекорд Кака в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал рекордсменом среди бразильцев в Лиге чемпионов. Об этом рапортует OptaPaolo посредством «Твиттера».

Жуниор отметился двумя забитыми мячами в первом поединке 1/4 финала против «Ливерпуля» (3:1). Он стал самым молодым бразильским футболистом (20 лет и 268 дней), забившим два или более мячей в плей-офф самого престижного клубного турнира.

Винисиус превзошел рекорд полузащитника Кака (21 год и 336 дней). Хавбек сделал дубль в 2004-м году в противостоянии с «Депортиво».

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в Англии 14-го апреля.