Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Винисиус побил рекорд Кака в Лиге чемпионов

07 Апреля 2021, 09:10,

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал рекордсменом среди бразильцев в Лиге чемпионов. Об этом рапортует OptaPaolo посредством «Твиттера».

Жуниор отметился двумя забитыми мячами в первом поединке 1/4 финала против «Ливерпуля» (3:1). Он стал самым молодым бразильским футболистом (20 лет и 268 дней), забившим два или более мячей в плей-офф самого престижного клубного турнира.

Винисиус превзошел рекорд полузащитника Кака (21 год и 336 дней). Хавбек сделал дубль в 2004-м году в противостоянии с «Депортиво».

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в Англии 14-го апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кака, Винисиус Жуниор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»
«Ювентус» ушёл от поражения в дерби с «Торино»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола