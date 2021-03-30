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Салах: «Реалу» явно не хватает голов Роналду»

30 Марта 2021, 10:31,

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что мадридскому «Реалу» сильно не хватает нападающего Криштиану Роналду. Мерсисайдцы встретятся с «королевским» клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Криштиану является лучшим футболистом в истории «Реала». Он забил очень много голов. Клуб продал Криштиану и купил Эдена Азара, но бельгийцу постоянно не везет с травмами. Сейчас мадридцам явно не хватает голов Роналду», - приводит слова египтянина газета Marca.

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018-го года. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. Контракт португальца с «бьянконери» рассчитан до 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
30 Марта 2021, 11:47

наверное ещё долго будет не хватать (пока не найдут забивного форварда)...

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