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Асенсио - о победе над «Ливерпулем»: «План «Реала» полностью сработал»

07 Апреля 2021, 10:47,

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался о первом матче против «Ливерпуля» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. «Сливочные» одержали победу со счетом 3:1.

«Мы отлично играли на протяжении всего поединка. Наш план полностью сработал. В клубе довольны, как идут наши дела. Знали, что вернемся в свою лучшую форму. Этот момент настал в ключевой отрезок сезона», - передает слова хавбека официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между командами состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Дата проведения встречи - 14-е апреля. Начало - 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Марко Асенсио
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