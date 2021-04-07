Асенсио - о победе над «Ливерпулем»: «План «Реала» полностью сработал»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался о первом матче против «Ливерпуля» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. «Сливочные» одержали победу со счетом 3:1.

«Мы отлично играли на протяжении всего поединка. Наш план полностью сработал. В клубе довольны, как идут наши дела. Знали, что вернемся в свою лучшую форму. Этот момент настал в ключевой отрезок сезона», - передает слова хавбека официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между командами состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Дата проведения встречи - 14-е апреля. Начало - 22:00 по московскому времени.