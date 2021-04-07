Винисиус: «Кроос - легенда, он демонстрирует мировой уровень»

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07 Апреля 2021, 08:05,
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Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в беседе с журналистами отметил игру своего одноклубника Тони Крооса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Кроос - легендарный футболист, он просто невероятен. Никто не способен играть так же, как Тони. Он всегда демонстрирует мировой уровень.
Что касается меня, то я продолжаю работать. Партнеры по команде помогают мне прогрессировать. Они добавляют мне уверенности», - приводит слова бразильца портал Goal.
В первом матче «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет на следующей неделе в Англии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тони Кроос, Винисиус Жуниор