Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Клопп – о встрече с «Реалом»: «Меня устраивает жребий»

19 Марта 2021, 18:42,

Юрген Клопп высказался по поводу результатов жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ливерпулю» предстоит сразиться за билет в полуфинал с «Реалом».

«Это захватывающе. Очевидно, что жребий сложный, но меня он устраивает, потому что если вы посмотрите на все остальные команды, то подумаете: «Боже мой!». Все они очень сильные и качественные, это понятно. Я с нетерпением жду игр.

Два года назад после матча с «Реалом» у нас была тяжёлая ночь [в 2018 году «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов]. Получить шанс снова сыграть с ними – это круто», - цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
19 Марта 2021, 19:34

главное что бы игры состоялись , в европе вводят третий локдаун...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола