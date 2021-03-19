​Клопп – о встрече с «Реалом»: «Меня устраивает жребий»

Юрген Клопп высказался по поводу результатов жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Ливерпулю» предстоит сразиться за билет в полуфинал с «Реалом».

«Это захватывающе. Очевидно, что жребий сложный, но меня он устраивает, потому что если вы посмотрите на все остальные команды, то подумаете: «Боже мой!». Все они очень сильные и качественные, это понятно. Я с нетерпением жду игр.

Два года назад после матча с «Реалом» у нас была тяжёлая ночь [в 2018 году «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов]. Получить шанс снова сыграть с ними – это круто», - цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».