Определено место проведения матча «Реал» - «Ливерпуль»

Домашний матч против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет на своём стадионе. Об этом сообщает Marca. Испания ослабляет ограничения, внедренные для сдерживания коронавируса. В декабре многие страны ввели запрет на полеты в Великобританию и в обратном направлении, что сказалось на месте проведения матчей плей-офф еврокубков с участием английских команд. Тем не менее, запрет не будет продлен после 30 марта.

Таким образом, матчи «Реала» и «Ливерпуля» не будут переноситься на нейтральные поля (первый 6 апреля), как и противостояние «Гранады» и «Манчестер Юнайтед» (8 апреля).