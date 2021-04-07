Куртуа: «Думал, в матче с «Ливерпулем» мне придётся чаще спасать свои ворота»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с журналистами после первого матча с «Ливерпулем» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. «Королевский» клуб одержал победу со счетом 3:1.

«Реал» провел отличный поединок, нам очень удался первый тайм. У нас хорошие шансы на выход в 1/2 финала турнира, хотя на «Энфилде» нелегко играть.

Я думал, что мне придется чаще спасать свои ворота в первом матче, ведь «Ливерпуль» отлично действует в атаке. Буду доволен, если ответная игра пройдет таким же образом», - приводит слова бельгийца пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в Ливерпуле 14-го апреля.