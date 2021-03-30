Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Салах назвал главную разницу между «Ливерпулем» и «Реалом»

30 Марта 2021, 14:22,

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о предстоящих матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов.

- У вас есть особая мотивация взять реванш за киевский финал?

- Давайте скажем так: у меня есть особа мотивация победить и пройти в полуфинал. Что бы не случилось, киевский результат не изменить. Это в прошлом.

- Ждете ли вы новую встречу с Серхио Рамосом?

- (Смеется). Тот матч в прошлом, я не думаю об этом. Мои мысли с командой. Все хотят победить, вот главное.

- Что изменилось в «Ливерпуле» с финала 2018 года?

- Мы выиграли АПЛ и Лигу чемпионов. Мы победители, это большая разница, - заявил египтянин в интервью Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Мохамед Салах
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола