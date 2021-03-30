Салах назвал главную разницу между «Ливерпулем» и «Реалом»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о предстоящих матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов.

- У вас есть особая мотивация взять реванш за киевский финал?

- Давайте скажем так: у меня есть особа мотивация победить и пройти в полуфинал. Что бы не случилось, киевский результат не изменить. Это в прошлом.

- Ждете ли вы новую встречу с Серхио Рамосом?

- (Смеется). Тот матч в прошлом, я не думаю об этом. Мои мысли с командой. Все хотят победить, вот главное.

- Что изменилось в «Ливерпуле» с финала 2018 года?

- Мы выиграли АПЛ и Лигу чемпионов. Мы победители, это большая разница, - заявил египтянин в интервью Marca.