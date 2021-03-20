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Зидан поделился мнением о «Ливерпуле»

20 Марта 2021, 09:08,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

«Что я могу сказать о сопернике? «Ливерпуль» в любой момент может достать козырь. Хотя мы тоже на это способны. Это будет отличный поединок двух команды, выигрывавших много титулов Лиги чемпионов. На этой стадии всегда непросто играть», - приводит слова французского тренера портал Goal.com.

Первая встреча между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Испании шестого апреля, а ответная пройдет в Англии 14-го апреля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Зинедин Зидан
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