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Клопп: «Если кто-то и знает, как выиграть Лигу чемпионов, то это «Реал»

05 Апреля 2021, 21:45,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с прессой перед матчем против мадридского «Реала».

«Все говорят, что «Реал» является фаворитом, у нас нет никаких проблем с этим. Наша команда создана для таких игр. У меня нет желания доказать всему миру, что мы по-прежнему хороши, я просто хочу показать нашим болельщикам, что мы продолжаем сражаться. Мы хотим взять всё возможное от концовки этого сезона.

Завтра мы должны противостоять «Реалу», опытной команде, которая находится в отличной форме. Если кто-то и знает, как выиграть Лигу чемпионов, то это «Реал», - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Юрген Клопп
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