Робертсон: «Ливерпуль» не заслужил ничего хорошего, но есть гол на выезде»

Фланговый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пообщался с представителями СМИ после первого матча с мадридским «Реалом» (1:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы неудачно начали встречу, постоянно теряли мяч, за что соперники нас наказали. Пропустили два мяча из простых ситуаций. В этом матче «Ливерпуль» не заслужил ничего хорошего, но мы смогли забить гол на выезде. В ответной встрече нам необходимо показать другой футбол», - приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 14-го апреля. Начало - 22:00 по московскому времени.