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Тареми – о матче с «Ювентусом»: «Вся команда настроена на победу»

08 Марта 2021, 18:28,

Нападающий «Порту» Мехди Тареми поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Это будет отличная игра, потому что на поле выйдут две великие команды. Важно быть сконцентрированными все 90 минут. Мы сделаем всё возможное.

Вся команда настроена на победу, мы не можем думать о ничьей или поражении. Если вы допустите такие мысли, то проиграете», - цитирует Тареми пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился победой португальского клуба со счётом 2:1. Ответная же встреча пройдет завтра, девятого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Порту, Мехди Тареми
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