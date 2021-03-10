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​Роналду впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов

10 Марта 2021, 14:49,

«Ювентус» второй год подряд завершил выступления в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала. В прошлом сезоне «старая синьора» уступила «Лиону», а теперь – «Порту». В обоих случаях туринцы уступали по правилу выездного гола.

Все три гола «Ювентуса» в прошедшей дуэли с «Порту» на свой счёт записал Федерико Кьеза. Криштиану Роналду же не забил в плей-офф Лиги чемпионов впервые за шестнадцать лет. В последний раз такое случалось в сезоне 2004/2005, когда «Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе уступил «Милану» на стадии 1/8 финала (0:1, 0:1).

Криштиану Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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