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Кьеза: «Ювентусу» очень не повезло, мы заслужили путёвку в четвертьфинал»

10 Марта 2021, 08:40,

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза высказался о вылете команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Итальянский гранд победил «Порту» (3:2) в ответной игре, однако этого не хватило для итогового успеха.

«После любой неудачи нужно проводить подробный анализ. Хотя я считаю, что «Ювентус» заслужил путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов. Нам просто очень не повезло. Хотелось пройти дальше, но не получилось. Огромное разочарование», - цитирует Федерико пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» уступил «Порту» по сумме двух матчей (1:2, 3:2). Судьбу противостояния решили голы на выезде.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Федерико Кьеза
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