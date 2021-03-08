Бонуччи: «Надеюсь, что «Порту» приедет к нам играть в футбол, а не обороняться»

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08 Марта 2021, 17:38,
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Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».
«Завтра мы выйдем на поле и будем биться за эмблему «Ювентуса». Конечно, мы с уважением относимся к «Порту», но при должном желании наша команда способна добиться хорошего результата.
Необходимо сыграть завтра осторожно и не поддаваться соблазну быстро забить гол. Надеюсь, что «Порту» приедет к нам играть в футбол, а не обороняться. Вся наша команда понимает, что Лига чемпионов – это важный турнир, но нужно перебороть волнение и показать свою лучшую игру», - цитирует Бонуччи пресс-служба УЕФА.
Первый матч завершился поражением для туринцев со счётом 1:2.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Порту, Леонардо Бонуччи
тоже умишком видно особо не отличается
Так бейтесь за эмблему Ювентуса и принимайте любые условия, а не просите соперника сделать что-то. Порту уже своего добился и вполне логично будет, если он будет обороняться! А Юве вот надо пытаться забить быстрый гол, как ни странно, потому что в дальнейшем шансы на проход всё быстрее и быстрее будут улетучиваться. К тому же, может быть, Ювентусу придётся забивать и больше, чем один гол, в обороне бывают косяки, так что надо настраиваться на атакующий футбол прежде всего Юве.