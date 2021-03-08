Бонуччи: «Надеюсь, что «Порту» приедет к нам играть в футбол, а не обороняться»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Завтра мы выйдем на поле и будем биться за эмблему «Ювентуса». Конечно, мы с уважением относимся к «Порту», но при должном желании наша команда способна добиться хорошего результата.

Необходимо сыграть завтра осторожно и не поддаваться соблазну быстро забить гол. Надеюсь, что «Порту» приедет к нам играть в футбол, а не обороняться. Вся наша команда понимает, что Лига чемпионов – это важный турнир, но нужно перебороть волнение и показать свою лучшую игру», - цитирует Бонуччи пресс-служба УЕФА.

Первый матч завершился поражением для туринцев со счётом 1:2.