Моруинью: «Рад за «Порту»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о выходе «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я всегда чувствую связь с этим клубом, именно с «Порту» связан важный период моей карьеры. Я постоянно радуюсь, когда они побеждают. Это была отличная ночь для «Порту», рад за них», - цитирует португальского специалиста A Bola.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» по сумме двух матчей прошёл туринский «Ювентус».

Моуринью возглавлял «Порту» с 2002 по 2004 год, за это время Жозе дважды выиграл чемпионат Португалии, один раз Кубок Португалии и стал обладателем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.