Моруинью: «Рад за «Порту»

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10 Марта 2021, 21:20,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о выходе «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я всегда чувствую связь с этим клубом, именно с «Порту» связан важный период моей карьеры. Я постоянно радуюсь, когда они побеждают. Это была отличная ночь для «Порту», рад за них», - цитирует португальского специалиста A Bola.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» по сумме двух матчей прошёл туринский «Ювентус».
Моуринью возглавлял «Порту» с 2002 по 2004 год, за это время Жозе дважды выиграл чемпионат Португалии, один раз Кубок Португалии и стал обладателем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Жозе Моуринью, Порту