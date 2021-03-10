Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Моруинью: «Рад за «Порту»

10 Марта 2021, 21:20,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о выходе «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я всегда чувствую связь с этим клубом, именно с «Порту» связан важный период моей карьеры. Я постоянно радуюсь, когда они побеждают. Это была отличная ночь для «Порту», рад за них», - цитирует португальского специалиста A Bola.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» по сумме двух матчей прошёл туринский «Ювентус».

Моуринью возглавлял «Порту» с 2002 по 2004 год, за это время Жозе дважды выиграл чемпионат Португалии, один раз Кубок Португалии и стал обладателем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жозе Моуринью, Порту
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола