Куадрадо: «Ювентус» будет сражаться за скудетто до конца»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о вылете «старой синьоры» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. По сумме двух матчей итальянцы уступили «Порту» (1:2, 3:2).

«Нечего говорить. Я горжусь командой, мы боролись до конца. Иногда такое случается даже с великими клубами.

Теперь нам нужно сосредоточиться на гонке за скудетто. «Ювентус» будет сражаться и оказывать давление на лидирующий «Интер». Мы верим, что можем стать чемпионами в нынешнем сезоне», - приводит слова колумбийского футболиста Football-Italia.

В Серии А «Ювентус», имея игру в запасе, отстает от «Интера» на десять баллов.