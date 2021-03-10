Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Куадрадо: «Ювентус» будет сражаться за скудетто до конца»

10 Марта 2021, 11:43,

Полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о вылете «старой синьоры» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. По сумме двух матчей итальянцы уступили «Порту» (1:2, 3:2).

«Нечего говорить. Я горжусь командой, мы боролись до конца. Иногда такое случается даже с великими клубами.

Теперь нам нужно сосредоточиться на гонке за скудетто. «Ювентус» будет сражаться и оказывать давление на лидирующий «Интер». Мы верим, что можем стать чемпионами в нынешнем сезоне», - приводит слова колумбийского футболиста Football-Italia.

В Серии А «Ювентус», имея игру в запасе, отстает от «Интера» на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
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