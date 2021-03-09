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Аньелли три месяца убеждал Чеферина реформировать Лигу чемпионов

09 Марта 2021, 00:11,

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поведал о попытках убедить своего друга, главу УЕФА Александра Чеферина радикально реформировать Лигу чемпионов. Ожидается, что объявление о новом формате турнира случится уже в этом месяце.

- Мы должны ставить болельщиков на первое место. Нынешняя система не привлекательная для современных болельщиков, - заявил Аньелли на Генеральной ассамблее ЕКА. - Исследования показывают, что нам надо менять представление о них. Треть фанатов являются поклонниками всего двух клубов, чего не было раньше. Также 10% болеют не за клубы, а за отдельных игроков, а 40% нового поколения от 16 до 24 лет вовсе не следят за футболом. На домашнем и международном уровнях много неконкурентных матчей.

Аньелли добавил, что есть риск дальнейшей потери болельщиков, поэтому он с октября по декабрь убеждал Чеферина провести реформу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, УЕФА, Андреа Аньелли, Александр Чеферин
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