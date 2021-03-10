Роналду впервые за 15 лет дважды подряд не сыграет в четвертьфинале ЛЧ

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на своем домашнем стадионе принимал «Порту». Встреча завершилась победой команды Андреа Пирло со счетом 3:2. Этого результата не хватило итальянцам для итогового успеха, и они покинули турнир.

Согласно данным Squawka Football в «Твиттере», нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду впервые с 2006-го года не сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В последний раз подобное происходило с португальцем в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/2020 «Ювентус» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Лиону».