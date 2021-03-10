Лига чемпионов 2020-2021
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Роналду впервые за 15 лет дважды подряд не сыграет в четвертьфинале ЛЧ

10 Марта 2021, 08:47,

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на своем домашнем стадионе принимал «Порту». Встреча завершилась победой команды Андреа Пирло со счетом 3:2. Этого результата не хватило итальянцам для итогового успеха, и они покинули турнир.

Согласно данным Squawka Football в «Твиттере», нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду впервые с 2006-го года не сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В последний раз подобное происходило с португальцем в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/2020 «Ювентус» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Лиону».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (4)
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0
Sergo
10 Марта 2021, 09:21

а фули?! не удивительно, если так паршиво играть!
видимо, пришло время признать, что как спортивный проект - приглашение Роналду полностью провален!

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ku.mu.sh.71
10 Марта 2021, 09:14

а как рон пропустил между ног в штрафном... а судья очень старался, но...

0
Zenituwka
10 Марта 2021, 08:57

Аякс,Лион,Порту зато уверенные 9 чемпионств подряд в Серии А, заслуженных естественно :))))

0
Sergo
10 Марта 2021, 09:15

что-то ты квакать опять в последнее время начал много там, где не надо) я пока жалею вас - бесоватых на ветках зени.

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