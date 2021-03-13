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«Настоящих чемпионов не сломать»: Роналду опубликовал первый пост после вылета из Лиги чемпионов

13 Марта 2021, 16:45,

Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду разместил пост в «Инстаграме» после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Очень важно, насколько быстро вы встаете на ноги после падений. Настоящих чемпионов никогда не сломать. Сейчас наше внимание сосредоточено на борьбе за скудетто и на остальных турнирах, в которых мы принимаем участие», - гласит сообщение 36-летнего португальского нападающего в «Инстаграме».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «Порту» по сумме двух матчей (1:2, 3:2).

В чемпионате Италии «старая синьора» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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1
CELTIC FROST
13 Марта 2021, 17:21

Так-то все правильно сказано. Но - Роналду и Месси, как не крути, к сожалению, уже герои вчерашних дней. Все течет, все меняется. И сейчас бал правят уже другие.

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