«Настоящих чемпионов не сломать»: Роналду опубликовал первый пост после вылета из Лиги чемпионов

Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду разместил пост в «Инстаграме» после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Очень важно, насколько быстро вы встаете на ноги после падений. Настоящих чемпионов никогда не сломать. Сейчас наше внимание сосредоточено на борьбе за скудетто и на остальных турнирах, в которых мы принимаем участие», - гласит сообщение 36-летнего португальского нападающего в «Инстаграме».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «Порту» по сумме двух матчей (1:2, 3:2).

В чемпионате Италии «старая синьора» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на десять баллов.