Как «Ювентус» попрощался с Лигой чемпионов - видео

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10 Марта 2021, 09:20,
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Порту» получился донельзя драматичным, хотя изначально предполагалось, что туринцы без проблем должны победить с нужным счетом.
Игра получилась невероятно событийной уже с первых минут, когда пошли острые атаки с каждой стороны, а Альваро Мората запустил мяч в перекладину. На пенальти гостей дважды ответил Федерико Кьеза, который упустил шансов не меньше, чем использовал. Португальцы в меньшинстве провели больше часа и вырвали итоговую победу после пушечного выстрела Сержиу Оливейры со штрафного и безобразной игры в рамке Войцеха Щесны.
Все самые опасные эпизоды туринского праздника футбола представлены в видеообзоре.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Порту