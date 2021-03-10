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«Порту» «выстрелил себе в ногу» - два пропущенных гола и глупое удаление Тареми

10 Марта 2021, 00:29,

Начало ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту» говорило о высокой вероятности сенсации. «Драконы» после домашней победы (2:1) повели и в Турине. А вот второй тайм получается провальным для португальцев, которые пропустили два мяча от Федерико Кьезы,  а также остались вдесятером после глупого удаления форварда Мехди Тареми. 28-летний иранец получил желтую карточку за грубую игру и зачем-то выбил мяч в сторону после свистка, за что был изгнан с поля.

В середине второго тайма счет 2:1, а это значит, что голы сегодня еще обязательно будут.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Порту, Мехди Тареми
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Комментарии (1)
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slain
10 Марта 2021, 00:58

Удалять мне кажется было слишком жестко, хотя опять же, так ударил по мячу он явно специально, и точно слышал свисток.

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