«Порту» «выстрелил себе в ногу» - два пропущенных гола и глупое удаление Тареми

Начало ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту» говорило о высокой вероятности сенсации. «Драконы» после домашней победы (2:1) повели и в Турине. А вот второй тайм получается провальным для португальцев, которые пропустили два мяча от Федерико Кьезы, а также остались вдесятером после глупого удаления форварда Мехди Тареми. 28-летний иранец получил желтую карточку за грубую игру и зачем-то выбил мяч в сторону после свистка, за что был изгнан с поля.

В середине второго тайма счет 2:1, а это значит, что голы сегодня еще обязательно будут.