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Реакция Уткина на провал «Ювентуса» в Лиге чемпионов

10 Марта 2021, 09:59,

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин поделился эмоциями после вылета туринского «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

«Пирло проиграл «Порту», но мы воспринимаем его как молодого тренера. А он практически ровесник Консейсау, который его выбил. Может еще не все потеряно, но учиться надо не в плей-офф ЛЧ», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Порту» в овертайме со счетом 3:2. Этого результата не хватило для итогового успеха, поскольку на выезде «старая синьора» проиграла со счетом 1:2.

Добавим, что «бьянконери» впервые в истории турнира вылетели на стадии 1/8 финала в двух сезонах кряду.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Василий Уткин, Андреа Пирло
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