Пепе: «Порту» заслуженно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «драконы» одолели туринский «Ювентус».

«Ключевым моментом в Турине стали наши слаженные действия. «Порту» заслуженно шагнул в следующий раунд Лиги чемпионов. Нельзя описать то, как мы сражались, когда остались в меньшинстве. Команда проявила характер и была сосредоточена на своей цели. Все игроки заслуживают поздравлений», - приводит слова 38-летнего защитника официальный сайт УЕФА.

В ответном матче «Порту» проиграл со счетом 2:3, однако прошел дальше благодаря домашней победе 2:1.