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Пепе: «Порту» заслуженно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов»

10 Марта 2021, 10:24,

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «драконы» одолели туринский «Ювентус».

«Ключевым моментом в Турине стали наши слаженные действия. «Порту» заслуженно шагнул в следующий раунд Лиги чемпионов. Нельзя описать то, как мы сражались, когда остались в меньшинстве. Команда проявила характер и была сосредоточена на своей цели. Все игроки заслуживают поздравлений», - приводит слова 38-летнего защитника официальный сайт УЕФА.

В ответном матче «Порту» проиграл со счетом 2:3, однако прошел дальше благодаря домашней победе 2:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Порту, Пепе
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Комментарии (1)
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overkill666
10 Марта 2021, 10:50

попади Квадрат на 5см ниже в концовке основного времени, говорил бы по другому... ну чтож, ожидаемый вполне вылет. Ювентус Пирло еще не готов к серьезным достижениям. взять Коппа Италиа уже будет успех, ну и остаться в зоне ЛЧ на следующий сезон.

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