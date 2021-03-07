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​УЕФА назначил арбитров на матчи вторника в Лиге чемпионов

07 Марта 2021, 13:20,

На официальном сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на матчи вторника в Лиге чемпионов. Ответный матч 1/8 финала между «Ювентусом» и «Порту» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кёйперсом. В качестве ВАР работать будет Пол ван Букел.

Что касается поединка между дортмундской «Боруссией» и «Севильей», то на нём будут работать судьи из Турции. Главным в поле будет Джюнейт Чакыр. В качестве ВАР назначен итальянец Массимилиано Иррати.

Напомним, что в первых матчах «Порту» обыграл «Ювентус» дома (2:1), а «Боруссия» - «Севилью» на выезде (3:2).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Боруссия Дортмунд, Севилья, Порту, Джюнейт Чакыр, Бьорн Кёйперс
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