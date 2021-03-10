Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча

«Ювентусу», чтобы не провалить сезон, надо было выигрывать у «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с хорошим счётом.

«Ювентус» пресытился постоянными скудетто в последнее девятилетие, но вот в Лиге чемпионов у него за этот период осталась недосказанность. Два проигранных финала престижнейшего континентального турнира не позволяли «старой синьоре» почувствовать себя королевой футбольной Европы.

Ну а в последние четыре года наметилась тенденция вылетов «Юве» из Лиги чемпионов и вовсе до наступления полуфинальной стадии. Вот и в текущем сезоне «бьянконери» плохо стартовали в плей-офф, проиграв на выезде «Порту» со счетом 1:2. Какие расклады требовались подопечным Андреа Пирло в ответном матче, понять нетрудно.

Игра в Турине началась, как говорится, без центра поля. Команды не стали закрываться и обменялись несколькими шансами отличиться. Первыми шанс открыть счёт упустили гости – Урибе ударил рядом со штангой. Ответ хозяев был опаснее – подача Куадрадо и выстрел головой Мораты, отражённый Марчесином.

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Что же «Порту»? Занузи прострелил слева, и Тареми пробил дуплетом – на помощь туринцам пришли сначала Щесны и затем крестовина. «Ювентус» же опять подготовил момент с помощью подачи Куадрадо. Тот навесил со штрафного, и Ремзи головой закрутил мяч выше перекладины.

На этом команды взяли на несколько минут передышку, завершившуюся одиннадцатиметровым в ворота «бьянконери». Занузи прострелил справа, и Демирал ударил по ноге Тареми, готовившегося принять мяч. Судья свистнул о пенальти через пару секунд, Оливейра с точки развёл мяч и вратаря по разным углам (0:1).

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Минимального преимущества в отчётном матче португальской команде показалось мало, и она постаралась быстро добить «старую синьору». Урибе угодил с правого полуфланга в руки Щесны, а вскоре хозяева дали пробить Отавио с центральных подступов к своей штрафной – Щесны снова взял намертво. Плюс Занузи пальнул с левого полуфланга примерно с той же дистанции – рядом с ближней девяткой.

Как видим, вполне могло стать 0:2. Но могло стать и 1:1, если бы Мората после подачи Куадрадо попал с острого угла не в Марчесина, а в пустую область створа. До перерыва «Ювентус» атаковал, но гости оборонялись уверенно, и Щесны пришлось ещё ловить удар Оливейры с близкого расстояния.

В начале второго тайма атаки хозяев продолжились, с той лишь разницей, что удался им результативный розыгрыш. Роналду в районе левого угла вратарской подцепил заброс от Бонуччи и оставил мяч Кьезе, снявшему паутину с дальней девятки. Видеоассистенты проверили – во«вне игры» Криштиану не залез (1:1).

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И мало того, что «Ювентус» сравнял счёт, так Тареми практически сразу же оставил «Порту» вдесятером. Он не придал большого значения своей игровой жёлтой карточке и через полторы минуты опрометчиво выбил мяч подальше после свистка, за что получил быстрый второй горчичник, на этот раз дисциплинарный.

«Ювентус» чуть не взял соперника тёпленьким, но умудрился загубить супермомент. Кьеза проткнул мяч головой мимо Марчесина и оказался перед пустыми воротами, однако переправить снаряд в цель ему помешал в отчаянном подкате Пепе. Португальский защитник был вознаграждён за игру до конца отсутствием пропущенного гола.

Тем не менее предотвращать кроссы Куадрадо игроки «Порту» так и не приспособились. За что и поплатились. На 63-й минуте колумбийский вингер хозяев выпал радиоуправляемую передачу на левую штангу, где Кьеза без каких-либо проблем поразил головой ближний угол и сделал счёт противостояния равным.

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Быстро вонзить противнику третий укол у «Юве» не получилось. Игра пришла в состояние некоего равновесия. Хозяева успокоились, что ликвидировали отставание по сумме двух встреч, а гости могли быть относительно довольны, что их ситуация не стала ещё хуже, после удаления-то.

В концовке пошёл, скажем так, полуоткрытый футбол. Как и в дебюте встречи, начался обмен шансами забить. Марега чуть не поймал заброс на рандеву с Щесны. Роналду вместо удара головой по воротам сделал безадресную скидку за лицевую. Кьеза не переиграл Марчесина с нескольких метров из любимой зоны левого инсайда.

Следуем дальше. Сарр исполнил мощный выстрел, ставший добычей Щесны. Марега весьма опасно пробил с левого полуфланга, и мяч соприкоснулся с сеткой с внешней стороны. Кьеза навесил на Роналду, но МꞌБемба в последний момент сумел перевести мяч на угловой.

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К наступлению компенсированного времени туринцы усилили давление. Мората примагнитил закидушку из глубины и отправил мяч в цель, но был вынужден разочароваться из-за офсайда. Куадрадо взял игру на себя и, сместившись центрее, пальнул в перекладину. Не избежали соперники дополнительного времени, хоть Кюйперс и не спешил давать свисток.

А потом – суп с котом. На 115-й минуте Оливейра прямым ударом со штрафного послал мяч в ближний угол – Щесны переправил мяч в штангу, от которой тот заскочил в ворота (2:2). «Ювентусу» потребовалось забивать два гола, и с половиной этой задачи «бьянконери» справились быстро – Рабьо чётко замкнул на втором этаже подачу слева с углового (3:2).

Естественно, хозяева бросились вперёд за спасительным голом. Де Лихт упал в чужой штрафной в результате контакта с Лейте, но это не привело к пенальти. Итогового камбэка в этом противостоянии у «Ювентуса» не вышло, хотя на добавленных минутах мяч метался по штрафной гостей. В четвертьфинал заскакивает «Порту», вдесятером оставляющий Лигу чемпионов без Криштиану Роналду.

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«Ювентус» второй раз подряд вылетает из Лиги чемпионов в 1/8 финала. Ни Сарри, ни Пирло не смогли преодолеть первый рубеж плей-офф. Но Сарри хоть Серию А по инерции выиграл, а сейчас «старая синьора» вряд ли возьмёт скудетто. Кажется, «бьянконери» проваливают текущий сезон по всем фронтам… Впрочем, пока ещё не по всем – Кубок Италии ждёт их в финале.

Кирилл Иванцов