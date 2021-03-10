Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча

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10 Марта 2021, 01:42,
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«Ювентусу», чтобы не провалить сезон, надо было выигрывать у «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с хорошим счётом.
|19' Оливейра Сержиу (0:1)
|(1:1) Кьеза Федерико 49'
|(2:1) Кьеза Федерико 63'
|115' Оливейра Сержиу (2:2)
|(3:2) Рабио Адриен 117'
«Ювентус» пресытился постоянными скудетто в последнее девятилетие, но вот в Лиге чемпионов у него за этот период осталась недосказанность. Два проигранных финала престижнейшего континентального турнира не позволяли «старой синьоре» почувствовать себя королевой футбольной Европы.
Ну а в последние четыре года наметилась тенденция вылетов «Юве» из Лиги чемпионов и вовсе до наступления полуфинальной стадии. Вот и в текущем сезоне «бьянконери» плохо стартовали в плей-офф, проиграв на выезде «Порту» со счетом 1:2. Какие расклады требовались подопечным Андреа Пирло в ответном матче, понять нетрудно.
Игра в Турине началась, как говорится, без центра поля. Команды не стали закрываться и обменялись несколькими шансами отличиться. Первыми шанс открыть счёт упустили гости – Урибе ударил рядом со штангой. Ответ хозяев был опаснее – подача Куадрадо и выстрел головой Мораты, отражённый Марчесином.
Что же «Порту»? Занузи прострелил слева, и Тареми пробил дуплетом – на помощь туринцам пришли сначала Щесны и затем крестовина. «Ювентус» же опять подготовил момент с помощью подачи Куадрадо. Тот навесил со штрафного, и Ремзи головой закрутил мяч выше перекладины.
На этом команды взяли на несколько минут передышку, завершившуюся одиннадцатиметровым в ворота «бьянконери». Занузи прострелил справа, и Демирал ударил по ноге Тареми, готовившегося принять мяч. Судья свистнул о пенальти через пару секунд, Оливейра с точки развёл мяч и вратаря по разным углам (0:1).
Минимального преимущества в отчётном матче португальской команде показалось мало, и она постаралась быстро добить «старую синьору». Урибе угодил с правого полуфланга в руки Щесны, а вскоре хозяева дали пробить Отавио с центральных подступов к своей штрафной – Щесны снова взял намертво. Плюс Занузи пальнул с левого полуфланга примерно с той же дистанции – рядом с ближней девяткой.
Как видим, вполне могло стать 0:2. Но могло стать и 1:1, если бы Мората после подачи Куадрадо попал с острого угла не в Марчесина, а в пустую область створа. До перерыва «Ювентус» атаковал, но гости оборонялись уверенно, и Щесны пришлось ещё ловить удар Оливейры с близкого расстояния.
В начале второго тайма атаки хозяев продолжились, с той лишь разницей, что удался им результативный розыгрыш. Роналду в районе левого угла вратарской подцепил заброс от Бонуччи и оставил мяч Кьезе, снявшему паутину с дальней девятки. Видеоассистенты проверили – во«вне игры» Криштиану не залез (1:1).
И мало того, что «Ювентус» сравнял счёт, так Тареми практически сразу же оставил «Порту» вдесятером. Он не придал большого значения своей игровой жёлтой карточке и через полторы минуты опрометчиво выбил мяч подальше после свистка, за что получил быстрый второй горчичник, на этот раз дисциплинарный.
«Ювентус» чуть не взял соперника тёпленьким, но умудрился загубить супермомент. Кьеза проткнул мяч головой мимо Марчесина и оказался перед пустыми воротами, однако переправить снаряд в цель ему помешал в отчаянном подкате Пепе. Португальский защитник был вознаграждён за игру до конца отсутствием пропущенного гола.
Тем не менее предотвращать кроссы Куадрадо игроки «Порту» так и не приспособились. За что и поплатились. На 63-й минуте колумбийский вингер хозяев выпал радиоуправляемую передачу на левую штангу, где Кьеза без каких-либо проблем поразил головой ближний угол и сделал счёт противостояния равным.
Быстро вонзить противнику третий укол у «Юве» не получилось. Игра пришла в состояние некоего равновесия. Хозяева успокоились, что ликвидировали отставание по сумме двух встреч, а гости могли быть относительно довольны, что их ситуация не стала ещё хуже, после удаления-то.
В концовке пошёл, скажем так, полуоткрытый футбол. Как и в дебюте встречи, начался обмен шансами забить. Марега чуть не поймал заброс на рандеву с Щесны. Роналду вместо удара головой по воротам сделал безадресную скидку за лицевую. Кьеза не переиграл Марчесина с нескольких метров из любимой зоны левого инсайда.
Следуем дальше. Сарр исполнил мощный выстрел, ставший добычей Щесны. Марега весьма опасно пробил с левого полуфланга, и мяч соприкоснулся с сеткой с внешней стороны. Кьеза навесил на Роналду, но МꞌБемба в последний момент сумел перевести мяч на угловой.
К наступлению компенсированного времени туринцы усилили давление. Мората примагнитил закидушку из глубины и отправил мяч в цель, но был вынужден разочароваться из-за офсайда. Куадрадо взял игру на себя и, сместившись центрее, пальнул в перекладину. Не избежали соперники дополнительного времени, хоть Кюйперс и не спешил давать свисток.
А потом – суп с котом. На 115-й минуте Оливейра прямым ударом со штрафного послал мяч в ближний угол – Щесны переправил мяч в штангу, от которой тот заскочил в ворота (2:2). «Ювентусу» потребовалось забивать два гола, и с половиной этой задачи «бьянконери» справились быстро – Рабьо чётко замкнул на втором этаже подачу слева с углового (3:2).
Естественно, хозяева бросились вперёд за спасительным голом. Де Лихт упал в чужой штрафной в результате контакта с Лейте, но это не привело к пенальти. Итогового камбэка в этом противостоянии у «Ювентуса» не вышло, хотя на добавленных минутах мяч метался по штрафной гостей. В четвертьфинал заскакивает «Порту», вдесятером оставляющий Лигу чемпионов без Криштиану Роналду.
«Ювентус» второй раз подряд вылетает из Лиги чемпионов в 1/8 финала. Ни Сарри, ни Пирло не смогли преодолеть первый рубеж плей-офф. Но Сарри хоть Серию А по инерции выиграл, а сейчас «старая синьора» вряд ли возьмёт скудетто. Кажется, «бьянконери» проваливают текущий сезон по всем фронтам… Впрочем, пока ещё не по всем – Кубок Италии ждёт их в финале.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Ювентус, Порту, Лига Чемпионов
Утренний опухший нарцисс: Все, я ухожу... В Хапоэль.. Там меня будут любить... Хе-хе...
Недозамыкалду: Ребята!! Ливерпуль, Бавария, ПСЖ.... Тьфу, извините перепутал..... Аякс, Лион, Порту..... Мы на правильном пути!!.. Так держать!!!! Срочно переподпишите со мной жирный контракт!!!... На 10 лет!!!... И с Пирло тоже... Я одобряю.... Хе-хе-хе....
Ты никогда не обманываешь ожидания. фимозыч)) как и предполагалось. комнатный гений тики-таки перед нами))
Кто нибудь из фанов Юве, ответьте мне пожалуйста-неужели Кулу до покупки только мне казался наипосредственнейщим игроком, и только я был в недоумении от этой покупки? Или вы тоже, как и Юве разглядели в нем что-то?
Лично я за ним и не следил, но твой вопрос надо задавать Паратичи
Кто такой Кулу?) ХД вот все что можно сказать о Кулу.
С сожалением вынужден признать, что КР7, хотя всё ещё и способен забивать, но уже не делает разницу и соперники его больше не боятся. А учитывая его зарплату, для Юве это слишком большая роскошь.
и на последок, думаю старый Джиджи смотрелся лчуше, а уж точно не хуже, чем Поляк. 2 игры-2 косяка
Где-то в уголу заплакала Милка Глоровна приговаривая "Форза Италия,Форза Италия..."
когда я писал после жеребьевки что это будет самая унылая пара , то ошибся лишь по ответному матчу , что хочу сказать , очень просил Бонучи от Порто игры , типа приезжайте и и грайте в футбол , даже большую часть матча Порто был не без одного игрока , можно уже точно сказать что для ЮВЕ этот сезон провальный , я не думаю что Коте отдаст скудетто Пирло , и думаю что для Аньелы уже в бошке давно созрела мысль , а нафига ??? нафига я взял Пирло ?? и у меня тот же вопрос НАФИГА ?? так шла команда , с беспреывным чемпионским ходом в сериале ))) ну и шли бы себе )) Бонуччи )) зачем ты так кричал )) ??
Если тебе не нра Пирло и ты думаешь что это его провал, кого бы ты предложил вместо? так ради интереса. А то все Пишут Пирло Пирло, а мне вот интересно кто бы по вашему стал супервариантом для Юве.
надо было оставлять Сарри а ещё лучше оставлять Аллегри а не устраивать чехорду тренеров
да, вот, хотя бы оставить Сарри и избавиться от рона. Ну не получается у Юве командной игры вместе с ним
Гвардиола.
Алегри
При этом Пирло оставить его ассистентом чтобы передать опыта. Идеальный вариант не?
Если и менять Пирло то только на Макса, лично на мой вкус.
Хаха! а все смеялись над тем, как Конте с Интером не вышел из группы. Уж лучше остаться в группе, чем позорно слить мертвой команде, которая играет в 10м.
ПС. это надо же какой кризис был у Барсы, что нам 3-0 продули
Позор это преувеличение. Разочарование да, но позор - нет. Это был классный матч.
Матч -то для нейтрального зрителя мог быть класным, но неужели неумение такого гранда как Юве дожать дохлый Порту, который почти весь матч был в 10м ты считаешь всего лишь разочарованием?
Именем Юве сейчас никого увы не напугать. Забивают увы все кому не лень нам. После ухода Макса увы это тренд.
Кьеза был хорош, но его усилий оказалось недостаточно, к сожалению.
Но наверное не так как твой хозяин со своими друзьями вчера)))
казалось, все было за нас-и Порту в меньшинстве, и судья прощал наших игроков...Но Пирло, такой сырой, что не смог даже простую команду построить. Ювентус играет только на индивидуальностях. Не было бы Роналду, то ,Юве сыграл бы получше ИМХО. Роналду, при всех положительных чертах рушит командную игру.
С Пирло поторопились главным назначать. А португальца сегодня и почти не видно было. С ним так-то пора прощаться по окончании действующего контракта, а не продлевать. Всему свое время. И сейчас хедлайнеры -Холанн и Мбаппе . Да и Кьеза, если говорить о сегодняшнем матче.
согласен. Пора избавляться от Роналду и построить наконец командную игру
щас придет политикэксперт и скажет что Юве в матче был лучшим и то что просрала вся команда но только не он и что он воплощение командного духа).
Победа имени Кьезы, но бесполезная.
Пеналду провалили матч. Обузой был всё время. Сами виноваты короче
Господин Алегри, если вы заходите на российские сегменты, то я выражу общее мнение всех наших болельщиков-ВЕРНИТЕСЬ! Мы готовы простить вам все ваши ватокаты,все ваши наискучнейшие игры, но был результат! Когда мы безнадежно проигрывали, то знали, что вы что-то придумаете и перевернете игру, мы смотрели на все игры бес страха!
Крепитесь, болельщики Ювентуса. тут еще и ла масия -алексий-1972-й на ветку, скорее всего, прилетит на костях топтаться - додик,болеет не "за", а "против.) Было бы, конечно, интереснее увидеть дальше Юве в 1/4-й, Порту, думаю, уже сыграл свои главные матчи на турнире. Но так сложилось, ничего не поделаешь. Спорт жесток. Счастье для одних, и драма для других.
может быть так как с Лином в прошлом розыгрыше ))
Аааа...обиднее всего, что завтра овощем ходить на работе. Ну, прям как сегодня по полю некоторые.
И вот я не сказал бы, что Порту выиграл. Первый матч два дебильных гола и тут дура одна. Это АУРА у Юве такая. Я вот так и не видел не одной победы ЮВЕ в ЛЧ. И чем дальше я смотрю, тем больше понимаю, что это фиаско братан с ЛЧ.
В футболе всегда есть доля везения. Сколько проткнуто моментов у Ювентуса, что у своих ворот, что у чужих. Какая то чертовщина. Первая игра много сделала, когда не первых минутах они ещё только глаза отлупляли, игроки Порту уже играли. Победил тот, кто больше хотел
Сказать, что матч огонь - ничего не сказать.
Порту с первой минуты были настроены. Юве просекли фишку, что подарка не будет только после пропущенного, но португезы очень чётко провели первый тайм.
Обе команды отдали всё. Порту был больше привычен и готов к подобному матчу.
Настоящий триллер.
Ну, так-то, если вспомнить, как складывался первый тайм, заслуженный итог. Роналду - кроме голевого паса, неудачно, герои вчерашних дней. Высока вероятность, что к нему вот-вот присоединится Месси. На смену пришли Холанн, Мбаппе и т.д. НО - Мората, Бернардески, Кулушевски - это вообще не пойми что для топ-клуба. Все поперек и невпопад. Жуть.
Из разряда а если бы да кабы. Если бы Криш не пожадничал с пасом на Берни когда тот врывался с лучшей позиции, кто знает может быть Берни стал бы героем.
Надеюсь если кто нибудь еще раз увидит хихикающего Щесны - вдарит ему в рожу вертухи. Одно по матчу. Мне искренне жаль Кьезу, который до потери сил делал результат, который всрала эта оборона во главе с хихикающим додиком.
Кьеза -- супер !!