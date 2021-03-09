Пирло высказался о своём будущем в случае вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мыслями о своем будущем в случае вылета команды из Лиги чемпионов.

«Если бы я считал, что моя судьба зависит от противостояния с «Порту», то не работал бы здесь. Я понимаю, что это очень важный поединок, но в моей голове присутствуют и другие игры. Решение будет принимать руководство в зависимости от общих результатов команды», - приводит слова итальянского специалиста портал Goal.

Ответный матч между «старой синьорой» и португальским клубом пройдет сегодня, девятого марта. В первом поединке туринцы потерпели поражение со счетом 1:2.