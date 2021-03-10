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Капелло - о голе «Порту» со штрафного: «Роналду и Рабио испугались мяча, непростительная ошибка»

10 Марта 2021, 11:14,

Итальянский тренер Фабио Капелло, известный по работе в мадридском «Реале» и сборной России, высказался о голе со штрафного полузащитника «Порту» Сержиу Оливейры в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:3).

«Непростительная ошибка игроков «Ювентуса». Рабио и Роналду испугались мяча и отскочили в сторону, повернувшись спиной. Непозволительно так ошибаться», - приводит слова специалиста Football-Italia.

В первом матче подопечные Сержиу Консейсау победили со счетом 2:1. Благодаря двум голами на выезде португальский гранд пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Порту, Фабио Капелло
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