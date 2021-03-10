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«Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

10 Марта 2021, 09:07,

Туринский «Ювентус» принимал «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Андреа Пирло одержали победу со счетом 3:2 в овертайме, но не смогли пройти в четвертьфинал.

Согласно данным OptaPaolo в «Твиттере», «старая синьора» впервые в истории турнира вылетела на стадии 1/8 финала в двух сезонах подряд. Напомним, что в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Ювентус» вылетел от «Лиона» в рамках 1/8 финала.

В противостоянии между туринским клубом и «Порту» по сумме двух матчей зафиксирован счет 4:4 (1:2, 3:2). Португальский гранд прошел дальше благодаря двум голам на выезде.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус
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