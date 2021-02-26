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Пирло: «В Лиге чемпионов тебя заставляют играть в совершенно другой футбол»

26 Февраля 2021, 22:46,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о том, как он оценивает игры Лиги чемпионов для своей команды.

«В Лиге чемпионов тебя заставляют играть в совершенно другой футбол», - заявил наставник итальянцев Football Italia. «Когда попадаешь в этот турнир, ты должен адаптироваться».

В текущем сезоне Лиги чемпионов «Ювентус» вышел в плей-офф с первого места в группе, опередив испанскую «Барселону», «Динамо» из Киева и венгерский «Ференцварош». В 1/8 финала турнира туринцы попали на португальский «Порту» и в первом матче проиграли 1:2. Ответный матч между клубами состоится 9 марта в 23:00 московскому времени в Турине. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Ювентус, Лига Чемпионов, Андреа Пирло
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