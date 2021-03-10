«Такое случается»: Пирло прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло выступил на пресс-конференции после ответного поединка против «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Старая синьора» вылетела из турнира, несмотря на домашнюю победу со счетом 3:2.

«Это футбол, такое случается. Плохой результат, но нужно собраться, ведь сейчас только март. Я хотел бы продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но после вылета у нас будет намного больше времени для работы на тренировках. Мы поработаем над различными аспектами, чтобы улучшить свою игру», - передает слова Пирло Football-Italia.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Порту» по сумме двух матчей (1:2, 3:2).

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