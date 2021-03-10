«Такое случается»: Пирло прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

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10 Марта 2021, 08:33,
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Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло выступил на пресс-конференции после ответного поединка против «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Старая синьора» вылетела из турнира, несмотря на домашнюю победу со счетом 3:2.
«Это футбол, такое случается. Плохой результат, но нужно собраться, ведь сейчас только март. Я хотел бы продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но после вылета у нас будет намного больше времени для работы на тренировках. Мы поработаем над различными аспектами, чтобы улучшить свою игру», - передает слова Пирло Football-Italia.
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Порту» по сумме двух матчей (1:2, 3:2).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
Мда, сопливенько. Ню тяк бывает, ну вот так вышло ну чё тут делать.......
Тренера мотиватора, орущего и метающего деспота на бровке не хватает этой команде. Типо товарища Конте. Но у того дикая порча на ЛЧ, он сам там ноги поджимает. Тренера из этой породы бы как Клопп или Конте, в серии А с таким вернулись в лидеры. Подгонять их надо, они уже 5 лет просто подвисают на поле, играя эпизодами.