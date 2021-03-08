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Пирло - об игре с «Порту»: «Такие матчи созданы для Роналду»

08 Марта 2021, 20:47,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло надеется, что в ответном матче Лиги чемпионов с «Порту» блеснёт форвард Криштиану Роналду.

- Такие матчи созданы для Криштиану. Он невероятно мотивирован и мог отдохнуть на протяжении несколько дней, - объяснил Пирло на пресс-конференции. - Он восхищен возможностью сыграть этот матч. Эта игра решающая вроде финала, но такой же она будет и для «Порту». Нам нужно преодолеть негативный результат первого матча, нужно отдать все.

Напомним, что три недели назад туринцы уступили «Порту» (1:2). В прошлом матче Серии А Роналду вышел на поле на заключительную 21 минуту при счете 3:1.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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