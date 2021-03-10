Де Лихт: «Тяжело принять вылет из ЛЧ, когда большую часть матча проводишь в большинстве»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт пообщался с журналистами после ответного поединка с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился победой итальянского клуба со счетом 3:2.

«Тяжело принять вылет из турнира, когда большую часть встречи проводишь в большинстве. «Ювентус» первым пропустил, но во втором тайме показал отличную игру. Мы создавали моменты, забили два гола. В конце нам не повезло, мяч не попал в их ворота. Мы покинули Лигу чемпионов в марте. Это непросто принять», - цитирует голландца Football-Italia.

В первом матче «Порту» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1. За счет голов на выезде «драконы» прошли в 1/4 финала турнира.