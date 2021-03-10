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Пирло ответил на вопрос об отставке

10 Марта 2021, 08:59,

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос представителей СМИ о своей возможной отставке после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Я тренирую «Ювентус». Меня приглашали в проект, который должен развиваться на протяжении нескольких лет. Поэтому слухи об увольнении меня не волнуют», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «старая синьора» на своем поле одолела «Порту» со счетом 3:2. Этого не хватило для итогового успеха, поскольку в первом матче туринский коллектив потерпел поражение со счетом 1:2.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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