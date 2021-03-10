Линекер: «Наконец-то мы знаем, что не умеет делать Роналду»

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10 Марта 2021, 13:49,
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Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал действия нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время исполнения штрафного игроком «Порту» в овертайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Наконец-то мы знаем, что не умеет делать Криштиану. Он не умеет неподвижно стоять в стенке», - гласит сообщение Линекера в «Твиттере».
Напомним, что ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» завершился победой туринского клуба со счетом 3:2. В первом поединке была зафиксирована победа португальского коллектива 2:1. Благодаря большему количеству голов на выезде «драконы» прошли в четвертьфинал.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Гари Линекер
Вы почитайте просто, Что написал(о) этот алексий -1972-й про Ривалдо (между прочим, кумира настоящих болельщиков Барселоны на протяжении целого ряда лет))) где тот говорил о Рамосе. Это просто шедевр, исходя из каких-то неведомых побуждений своего фимоза, чел приплел к Ривалдо Ювентус)) Я, конечно понимаю, что в силу своего нежного возраста, сидя на горшке, он не мог тогда проповедовать тики-таку) Но хоть бы не путал Роналду с Ривалдо, что ли. И посмотрел бы, например, обзор матча Барса - МЮ в ЛЧ сезона 1998/1999, чтобы понять, кто такой это Ривалдо был
Как говорил Алекс 1972 "он же гелиевый дельфинопетух" из-за этого его физические и механические свойства не предраспологают стоять неподвижно в стенке...
это существо удостоилось цитирования? какая честь ))