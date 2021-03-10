Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Линекер: «Наконец-то мы знаем, что не умеет делать Роналду»

10 Марта 2021, 13:49,

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал действия нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время исполнения штрафного игроком «Порту» в овертайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наконец-то мы знаем, что не умеет делать Криштиану. Он не умеет неподвижно стоять в стенке», - гласит сообщение Линекера в «Твиттере».

Напомним, что ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» завершился победой туринского клуба со счетом 3:2. В первом поединке была зафиксирована победа португальского коллектива 2:1. Благодаря большему количеству голов на выезде «драконы» прошли в четвертьфинал.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Гари Линекер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
10 Марта 2021, 15:35

Вы почитайте просто, Что написал(о) этот алексий -1972-й про Ривалдо (между прочим, кумира настоящих болельщиков Барселоны на протяжении целого ряда лет))) где тот говорил о Рамосе. Это просто шедевр, исходя из каких-то неведомых побуждений своего фимоза, чел приплел к Ривалдо Ювентус)) Я, конечно понимаю, что в силу своего нежного возраста, сидя на горшке, он не мог тогда проповедовать тики-таку) Но хоть бы не путал Роналду с Ривалдо, что ли. И посмотрел бы, например, обзор матча Барса - МЮ в ЛЧ сезона 1998/1999, чтобы понять, кто такой это Ривалдо был

0
Misha_diablo_football
10 Марта 2021, 14:01

Как говорил Алекс 1972 "он же гелиевый дельфинопетух" из-за этого его физические и механические свойства не предраспологают стоять неподвижно в стенке...

1
CELTIC FROST
10 Марта 2021, 14:07

это существо удостоилось цитирования? какая честь ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола