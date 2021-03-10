Линекер: «Наконец-то мы знаем, что не умеет делать Роналду»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал действия нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду во время исполнения штрафного игроком «Порту» в овертайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наконец-то мы знаем, что не умеет делать Криштиану. Он не умеет неподвижно стоять в стенке», - гласит сообщение Линекера в «Твиттере».

Напомним, что ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» завершился победой туринского клуба со счетом 3:2. В первом поединке была зафиксирована победа португальского коллектива 2:1. Благодаря большему количеству голов на выезде «драконы» прошли в четвертьфинал.