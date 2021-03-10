Тренер «Порту»: «Такие матчи входят в историю»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау поделился впечатлениям от выхода своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Такие игры входят в историю. Футболисты проявили всю свою страсть, чем зажгли сердца многих болельщиков. Мои подопечные идеально воплотили план на матч. Было очень тяжело, ведь нам противостоял соперник высочайшего класса. Хочу поблагодарить парней, они блестяще выполнили свою работу», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

«Порту» одолел «Ювентус» по сумме двух матчей. В первом поединке португальцы победили у себя дома со счетом 2:1, а в Турине уступили 2:3.