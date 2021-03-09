Маккенни: «В детстве не знал о существовании Лиги чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни ценит проведённое время в туринском клубе. Американец принадлежит «Шальке», но «старая синьора» может выкупить контракт игрока.

- Некоторые одноклубники не могут поверить в то, как далеко он зашли, что они играют в Лиге чемпионов. И я думаю, что в детстве никогда о ней не слышал, - заявил футболист the New York Times.

- Однажды после тренировки мы сидели с Альваро Моратой и просто смотрели на то, как Криштиану отрабатывает штрафные. Мы одновременно посмотрели друг на друга и сошлись во мнении, что это большая привилегия просто находиться здесь и просто смотреть на удар за ударом, - добавил Маккенни.