​Сотрудник «Порту» назвал Роналду «свиньёй»

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10 Марта 2021, 17:29,
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Сотрудник «Порту» Фернандо Саул, в чьи обязанности входит работа с фанатами, опубликовал серию скандальных выражений в социальных сетях. Это случилось после того, как «Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов.
«Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау»! Горд за «Порту!» - написал Саул.
Сотрудник «Порту» затронул даже мать Криштиану Роналду по имени Долореш.
«Жду видео Долореш и её беззубой семьи», - говорится в сообщении Фернандо, которое приводит Record.
Стоит отметить, что Фернандо Саула за скандальные высказывания не один раз наказывали. Однажды его дисквалифицировали на 30 дней за выкрики около судейской комнаты.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Порту
Это хамство! А родственников оскорблять последнее дело!
Роналду не умеет достойно проигрывать, красиво себя вести и играть без симуляций. И это наглухо перечеркивает все его футбольные достижения.
ну прям описал тренера цкГ после любого поражения)))
только он еще может убежать в Беларусь картошки пожрать)))
Не убавить - не прибавить...
Еще и сестренку забыл потролить... Ван Дейк знает... Хе- хе...