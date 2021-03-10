Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сотрудник «Порту» назвал Роналду «свиньёй»

10 Марта 2021, 17:29,

Сотрудник «Порту» Фернандо Саул, в чьи обязанности входит работа с фанатами, опубликовал серию скандальных выражений в социальных сетях. Это случилось после того, как «Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов.

«Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау»! Горд за «Порту!» - написал Саул.

Сотрудник «Порту» затронул даже мать Криштиану Роналду по имени Долореш.

«Жду видео Долореш и её беззубой семьи», - говорится в сообщении Фернандо, которое приводит Record.

Стоит отметить, что Фернандо Саула за скандальные высказывания не один раз наказывали. Однажды его дисквалифицировали на 30 дней за выкрики около судейской комнаты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Порту
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (5)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
10 Марта 2021, 18:08

Это хамство! А родственников оскорблять последнее дело!

1
White_Shark
10 Марта 2021, 17:39

Роналду не умеет достойно проигрывать, красиво себя вести и играть без симуляций. И это наглухо перечеркивает все его футбольные достижения.

0
Spirit
10 Марта 2021, 18:06

ну прям описал тренера цкГ после любого поражения)))
только он еще может убежать в Беларусь картошки пожрать)))

1
Alex1972
10 Марта 2021, 17:45

Не убавить - не прибавить...

0
Alex1972
10 Марта 2021, 17:35

Еще и сестренку забыл потролить... Ван Дейк знает... Хе- хе...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола