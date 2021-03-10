​Сотрудник «Порту» назвал Роналду «свиньёй»

Сотрудник «Порту» Фернандо Саул, в чьи обязанности входит работа с фанатами, опубликовал серию скандальных выражений в социальных сетях. Это случилось после того, как «Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов.

«Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау»! Горд за «Порту!» - написал Саул.

Сотрудник «Порту» затронул даже мать Криштиану Роналду по имени Долореш.

«Жду видео Долореш и её беззубой семьи», - говорится в сообщении Фернандо, которое приводит Record.

Стоит отметить, что Фернандо Саула за скандальные высказывания не один раз наказывали. Однажды его дисквалифицировали на 30 дней за выкрики около судейской комнаты.