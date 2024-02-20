«ПСЖ» определил двух игроков, которые станут лицами команды после ухода Мбаппе

Руководство «ПСЖ» определило двух футболистов, которые станут новыми лицами команды после ухода нападающего Килиана Мбаппе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане хотят сделать ставку на 17-летнего полузащитника Уоррена Заира-Эмери и хавбека Хави Симонса, который проводит нынешний сезон на правах аренды в составе «РБ Лейпцига».

Источник сообщает, что «ПСЖ» пока не начинал переговоры с Симонсом по новому контракту, но в ближайшее время руководство собирается это исправить. С Заиром-Эмери клуб уже успел обсудить условия нового соглашения.

Напомним, Мбаппе ближайшим летом покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Фаворитом на трансфер француза считается мадридский «Реал».