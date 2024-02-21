Мбаппе получит почти 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса от «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит огромный подписной бонус от перехода в мадридский «Реал», который должен состояться ближайшим летом на правах свободного агента. По информации от The Times, француз получит от «королевского клуба» в районе 150 миллионов евро, что является рекордным подписным бонусом.

При этом Килиан будет зарабатывать около 15 миллионов евро в год и не будет особо выделяться на фоне других звёзд мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что Мбаппе находится в шаге от подписания контракта со «сливочными».

В этом розыгрыше чемпионата Франции Килиан отметился 21 голом в 20 матчах.