Льорис: «Мбаппе переходит в крупнейший клуб мира»

Бывший голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями о скором переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал».

25-летний форвард решил не продлевать истекающий контракт с парижанами, и уже по окончании сезона, судя по всему, станет игроком «сливочных».

«Скорее всего, Килиан перейдёт в крупнейший клуб мира. У него есть всё: невероятная игра, харизма, индивидуальность. Мы все хотим, чтобы он выиграл «Золотой мяч» и Лигу чемпионов», – сказал в интервью Le Parisien Льорис, ныне выступающий за американский «Лос-Анджелес».

Килиан Мбаппе отметился 244 забитыми мячами, проведя 291 матч за «ПСЖ» во всех турнирах.