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Льорис: «Мбаппе переходит в крупнейший клуб мира»

24 Февраля 2024 • 01:20 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
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25.02 19:05

Бывший голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями о скором переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал».

25-летний форвард решил не продлевать истекающий контракт с парижанами, и уже по окончании сезона, судя по всему, станет игроком «сливочных».

«Скорее всего, Килиан перейдёт в крупнейший клуб мира. У него есть всё: невероятная игра, харизма, индивидуальность. Мы все хотим, чтобы он выиграл «Золотой мяч» и Лигу чемпионов», – сказал в интервью Le Parisien Льорис, ныне выступающий за американский «Лос-Анджелес».

Килиан Мбаппе отметился 244 забитыми мячами, проведя 291 матч за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Уго Льорис Килиан Мбаппе ещё теги

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