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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» забил свой самый поздний гол в Лиге 1 за всю историю сбора статистики

26 Февраля 2024 • 05:20 Комментировать
ПСЖ
1:1
Ренн

С большим трудом ушел от поражения парижский «ПСЖ» в очередном туре французского чемпионата - столичная команда заработала пенальти и сравняла счет усилиями Гонсалу Рамуша лишь на 97-й минуте игры. На момент гола часы показывали 96 минут 12 секунд.

Как оказалось, этот гол стал самым поздним в истории выступлений «ПСЖ» в Лиге 1 - по крайней мере, с момента начала сбора подробных статистических данных (то есть с сезона 2006/2007).

Учитывая, что в прошлом у арбитров не было привычки добавлять так много времени к матчу, как это принято сейчас, то вероятность того, что это самый поздний гол в абсолюте для «ПСЖ», приближается к стопроцентной.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гонсалу Рамуш

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