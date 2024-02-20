Трансфер Мбаппе заставит «Реал» продать других игроков? Источник дал ответ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ближайшим летом может оказаться в мадридском «Реале» на правах свободного агента. Если сделка состоится, француз получит солидный подписной бонус и большую зарплату.

По информации от издания Relevo, «королевский клуб» не будет вынужден продавать других игроков, если Мбаппе подпишет контракт летом. Если верить источнику, у команды хорошее финансовое положение.

Ранее ряд источников сообщил о том, что Мбаппе уже подписал предварительный контракт с «Реалом». Килиан уже дал понять руководству «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.