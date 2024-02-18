Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими может перебраться в другой топ-клуб.

Руководство парижского гранда планирует продлить контракт с 25-летним игроком, однако тот всерьёз рассматривает возможность ухода. По информации Sports Zone, интерес к Хакими проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», и футболиста привлекают оба варианта продолжения карьеры. Отмечается, впрочем, что «королевский клуб» будет готов сделать предложение по марокканцу только летом следующего года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ашрафа Хакими в 65 млн евро. Действующий договор защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года.