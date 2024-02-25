Энрике: Настанет момент, когда нам придётся играть без Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, почему заменил нападающего команды Килиана Мбаппе в середине второго тайма в матче с «Ренном».

Напомним, встреча 23-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 1:1. Мбаппе появился в стартовом составе парижан и был заменен на 65-й минуте, не отметившись голевыми действиями.

— Почему я решил заменить Мбаппе? Рано или поздно настанет такой момент, когда нам придется привыкнуть играть без него, — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист уже подписал трудовой договор с мадридским «Реалом» и летом покинет «ПСЖ» на правах свободного агента.