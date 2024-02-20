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Мбаппе произнесёт речь на испанском во время презентации в «Реале»

20 Февраля 2024 • 21:42 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
25.02 19:05

Будущий новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отлично владеет испанским языком.

Француз покинет ряды «ПСЖ» по окончании сезона – он отказался продлевать контракт. Ожидается, что переход 25-летнего игрока в «Реал» будет подтверждён уже в скором времени. По информации Лорена Жюльена, Мбаппе давно говорит по-испански, чем планирует воспользоваться во время своей презентации в «королевском клубе» – для звёздного форварда не составит труда произнести приветственную речь на испанском языке перед публикой.

Напомним, что Килиан Мбаппе никогда не выступал за пределами Франции. До перехода в «ПСЖ» он принадлежал «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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