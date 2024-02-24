Энрике — о матче с «Ренном»: «Это будет непростое испытание для нас»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче чемпионата Франции против «Ренна».

«Ренн» выиграл десять из последних одиннадцати матчей, включая победу над «Миланом». Это команда, у которой есть футболисты высокого уровня. «Ренн» хорошо действует и в атаке, и в обороне. Это будет непростое испытание для нас», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Матч 23-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Ренном» пройдет в воскресенье, 25 февраля. Начало игры запланировано на 19:05 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию встречи, которую организует портал LiveResult.